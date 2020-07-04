Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti
Irak’ta yeni tip koronavirüs nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
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Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 106 ölüm meydana geldi, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 368’e yükseldi.
Açıklamada 2 bin 334 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 58 bin 354’e çıktığı aktarıldı.
Ülkede toplam iyileşen hasta sayının da 31 bin 77 olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.