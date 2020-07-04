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Dünya

Almanya'da yaklaşık 2 bin kişi ırkçılığı protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı yürüyüş düzenlendi.

Erbil Başay   | 04.07.2020
Almanya'da yaklaşık 2 bin kişi ırkçılığı protesto etti Fotoğraf: Erbil Başay / AA

Berlin

Gendermenmarkt Meydanı'nda "Irkçılığa hayır" sloganıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Brandenburg Kapısı'nın önünden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü. 

Göstericiler "Irkçılığa hayır", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Ten rengi suç değildir", "Susmak şiddettir" ve "Irkçılık virüstür" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, ırkçılığı kınayan sloganlar attı.

Yürüyüşe katılan siyahi Alhadji Jallow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırkçılık kendisini de etkilediği için bu gösteriye katıldığını, bu soruna birlikte dikkat çekilerek sistemin değişmesinin sağlanabileceğini ifade etti.

Jallow, şimdiye kadar "çok ağır ırkçılık" yaşamadığını belirterek, "Ancak hayvanat bahçesinde, 'maymunlar evine veya nerden geldiysen oraya git' gibi sözler duydum. Elbette günlük ırkçılığı da yaşıyorum." diye konuştu.

Irkçılık yapanların şikayet edilmesi gerektiğini söyleyen Jallow, kimin ne zaman nasıl ırkçılık yaptığını kayda geçirip bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Yetkililer, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri yürüyüşüne 1800 kişinin katıldığını bildirdi.

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