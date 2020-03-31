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Dünya, Koronavirüs

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50’ye çıktı

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.

Haydar Karaalp   | 31.03.2020
Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50’ye çıktı Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Bağdat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 694'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 170 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46, vaka sayısı ise 630 olarak bildirilmişti.

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