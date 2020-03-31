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Türkiye, Koronavirüs

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınanlardan 168'inin tahliye işlemleri tamamlandı.

Soner Aksakal   | 31.03.2020
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi Fotoğraf: Soner Aksakal/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara'da, umre dönüşü 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'ne yerleştirilen 168 kişinin karantina süreci sona erdi. Başkentin farklı ilçelerinde ikamet eden 168 kişi, 14 otobüsle bölgeden tahliye edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen umreciler, dezenfekte işlemlerinin ardından yaşadıkları ilçelere götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesinde karantinada tutulan ve sağlık kontrolleri tamamlananların bir kısmı da dün, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledilmişti.

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