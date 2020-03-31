Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde 'acele edin' çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına "acele etmeleri" çağrısında bulundu.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.