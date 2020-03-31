Euro
7.28
Dolar
6.61
BIST 100
89,643.71
Altın
1,578.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde 'acele edin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına "acele etmeleri" çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 31.03.2020
Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde 'acele edin' çağrısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
BM'den 'Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun' çağrısı
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

BM'den 'Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun' çağrısı

Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde 'acele edin' çağrısı

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50’ye çıktı

Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50’ye çıktı
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testine onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testine onay