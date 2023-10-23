Irak ordusu ve Peşmerge'nin Mahmur'daki çatışmasında 3 kişi öldü
Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Erbil
Irak haber ajansı INA'nın geçtiği habere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve iki taraftan toplamda yedi kişinin yaralandığı belirtilerek, Başbakan'ın olayın araştırılması için üst düzey bir komite kurulması talimatını verdiği kaydedildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, 2 Peşmerge'nin öldüğü ve iki taraftan da çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken, çatışmanın terör örgütü PKK'nın Mahmur'da boşalttığını iddia ettiği üslerin kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.