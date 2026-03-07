Irak’ın başkenti Bağdat’ta patlama sesleri duyuldu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.
Erbil
Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.
Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda 3 patlama sesi duyuldu.
Yerel medyaya göre, Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.
Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Erbil'de kamikaze İHA düşürüldü
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.