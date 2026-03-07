Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız. İsrail-ABD'nin İran’a yönelik saldırılarında Tahran'da patlamalar meydana geldi.
logo
Dünya

Irak’ın başkenti Bağdat’ta patlama sesleri duyuldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Haydar Şahin  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Irak’ın başkenti Bağdat’ta patlama sesleri duyuldu

Erbil

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda 3 patlama sesi duyuldu.

Yerel medyaya göre, Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erbil'de kamikaze İHA düşürüldü

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.

