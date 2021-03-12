Euro
9.04
Dolar
7.56
BIST 100
1,557.39
Altın
1,721.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunca Burkina Faso'da yapılan eserler hizmete açıldı

Zeynep Rakipoğlu   | 12.03.2021
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunca Burkina Faso'da yapılan eserler hizmete açıldı

İstanbul

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarını 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da inşa ettiği külliye, yetimhane, mescit, su kuyusu ve 3 medresenin açılışını yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den giden 37 kişilik heyet başkent Vagadugu ile çeşitli yerleşim birimlerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenlerine katıldı.

Burkina Faso'daki programın ilki başkent Vagadugu'da düzenlendi. Program kapsamında, İDDEF'in ülkede 10 yılda eğitim ve kalkınma alanında yaptığı çalışmalar, 27 bölgede devam eden "Örnek Köy" projesi ile hizmete açılacak külliye, medrese, mescit, su kuyusu ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İDDEF yetkilileri ve misafirlerden oluşan heyet, toplantının ardından Markoussi, Yagma ve Somassin köylerinde hizmete alınan projelerin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Markoussi köyünde Osmanlı Hanımlar Mescidi kompleksinde Huzurhane Medresesi, Yagma köyünde Mahmud Efendi Kız Yetimhanesi ve Somassin köyünde İsmet Onar ve Ümmet-i Muhammed Kız Medresesi için açılış töreni yapıldı.

Burkina Faso İçişleri Bakanı Kleyma Savadugu ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi.

Açılış ve ziyaretler başkent Vagadugu'ya iki saat uzaklıktaki Bousse köyünde devam etti. 22 öğrenci ve 3 hocanın bulunduğu Mahmud Efendi Hafızlık Merkezi'ni ziyaret eden heyet, Vousnango köyünde de Cebir Okulları Mescidi, Sabse köyünde İsmailağa Külliyesi ile Necmettin Erbakan Su Kuyusu'nun açılış programına katıldı.

Öte yandan, İDDEF'in Afrika Fidan Projesi kapsamında Sabse'de hayırseverlerin emanet ettiği 100 fidan toprakla buluşturuldu ve ilk can suyu katılımcı heyet, öğrenci ve köy halkı tarafından verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 530 bin 833'e yükseldi

Benzer haberler

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunca Burkina Faso'da yapılan eserler hizmete açıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunca Burkina Faso'da yapılan eserler hizmete açıldı

Kahramanmaraşlı annenin sattığı takılar Afrika'ya 'can suyu' olacak

'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Gara şehitleri adına Çad'da su kuyusu açıldı

Gara şehitleri adına Çad'da su kuyusu açıldı
Cansuyu Derneği Burkina Faso'da 20 su kuyusunu hizmete açtı

Cansuyu Derneği Burkina Faso'da 20 su kuyusunu hizmete açtı