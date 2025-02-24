İnsan Hakları İzleme Örgütünden AB’ye "İsrail'i kınama" çağrısı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail ile yapılacak Ortaklık Konseyinde "Filistinlilere yönelik işlediği vahşet suçları ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini" kınamaya çağırdı.
Ankara
HRW'den yapılan yazılı açıklamada, AB liderleri, "İsrail’in bildirilen savaş suçları, apartheid dahil olmak üzere insanlığa karşı işlediği suçlar ve soykırım eylemlerini" ele almaya çağrılarak sorumlu İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması ve silah satışlarının askıya alınması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da katılacağı AB-İsrail Ortaklık Konseyinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in eylemlerini kınamaya çağrıldığı ve ayrıca AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.
HRW'nin AB kurumları nezdindeki temsilciliğini yapan Direktör Yardımcısı Claudio Francavilla, "İnsanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu bir hükümetle her şey normalmiş gibi iş yapılamaz." ifadesini kullanarak, toplantının bu ihlallerin kınanması ve buna karşılık alınacak tedbirlerin duyurulması için bir platform işlevi görmesi gerektiği görüşünü paylaştı.
Ağır eleştirilerin gölgesinde İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenleniyor
Kallas'ın Saar'la birlikte başkanlık edeceği toplantıya AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve Birlik üyesi ülkelerin temsilcileri de katılacak.
Bazı üye ülkeler, İsrail'e ticari ayrıcalıklar tanıyan Ortaklık Konseyi Anlaşması'nın, 2. maddesinde zikredilen "insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlılık" şartı gerekçesiyle askıya alınmasını istiyor.
İrlanda ve İspanya, Şubat 2024'te Von der Leyen'e İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda talepte bulunmuştu. Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu konuda çaba sarf etmiş ancak sonuç alamamıştı.
Toplantıda İrlanda ve İspanya olmak üzere Slovenya, Belçika ve Malta gibi ülkelerin, 2. madde konusunu dile getirmesi, bazı üye ülkelerin ise İsrail'le ilişkilerin gerildiği Borrell döneminin ardından yeni bir sayfa açılmasını savunması bekleniyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Avrupalı aşırı sağcı partilerle diyalog arayışında
Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saar, "Tüm esirler, İsrail'deki evlerine dönmeden Gazze'deki savaş bitmiş olmayacak." dedi.
Saar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, "Sizin Batı Şeria dediğiniz, bizim ise 'Judea ve Samaria' dediğimiz bölgede yaptığımız şey güvenliğimizi savunmaktır. Orada 'teröristlere' karşı askeri operasyonlar gerçekleştiriyoruz ve bunun dışında başka bir hedefimiz yok." iddiasında bulundu.
Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, Saar'ın talimatıyla Avrupa'da faaliyet gösteren aşırı sağcı partiler Ulusal Birlik (RN), İsveç Demokratları ve Vox'un temsilcileriyle temas kuruldu.
İsmi açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Bu, gizli bir diyalog değil. Karar, konuyla ilgili kapsamlı tartışmaların ardından alındı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.