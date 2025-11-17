Dolar
Dünya

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde bir araziye yüzlerce ton kaçak atık döküldü

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde yer alan Kidlington kasabası yakınlarındaki bir araziye yüzlerce ton kaçak atık döküldü.

Zuhal Demirci  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde bir araziye yüzlerce ton kaçak atık döküldü Fotoğraf: Yunus Dalgıç/AA

Londra

Anadolu Ajansının (AA) dron ile çektiği görüntülerde, Kidlington yakınlarındaki Cherwell Nehri yanında yer alan bir taşkın yatağında, 150 metrelik alanda kaçak atık dökülmüş olduğu tespit edildi.

Görüntüler, 10 metreyi aşan dev çöp yığınının oluşturduğu çevresel felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Bölge halkı çevre kirliliği ve su kaynaklarının zarar görmesinden endişe ederken, atığın kaldırılmasının yerel yönetim için yüksek maliyet oluşturacağı değerlendiriliyor.

"Çöp yığınını temizlemek, belediye meclisinin yıllık bütçesinden daha pahalıya mal olabilir"

Bölgenin Liberal Demokratlar Partisi Milletvekili Calum Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöp yığınını temizlemenin, belediye meclisinin yıllık bütçesinin tamamından daha pahalıya mal olabileceğini söyledi.

Miller, "Suçlular, seçim bölgemde Cherwell Nehri'ne bitişik bir taşkın yatağına yüzlerce ton ağırlığında yasa dışı atık yığını döktü. Çevre Ajansı, yaptırım için sınırlı kaynağı olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

İngiltere'de yasa dışı çöp dökme, ülkenin bazı bölgelerinde ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Belediyeler ve çevre kurumları ise bu durumu izlemek, alanları temizlemek ve sorumluları cezalandırmak için çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

