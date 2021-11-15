Dolar
10.07
Euro
11.53
Altın
1,862.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,703.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı temkinli olduklarını ancak şu anda zorunlu maske ve aşı pasaportunu içeren bir "B Planı"na geçmeye gerek olmadığını söyledi.

Hasan Esen   | 15.11.2021
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor Fotoğraf: Wiktor Szymanowicz - Anadolu Ajansı

Londra

Johnson, yaptığı açıklamada, Avrupa'daki bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 hastalarının bulunduğunu ancak bunların tamamının aşısız olduğunu söyledi.

Sırası gelenlerden hatırlatıcı dozu olmalarını isteyen Johnson, ülkede artık 40 yaş ve üstündekilerin de üçüncü doz randevusu alabilecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Johnson, olası bir kapanmaya ilişkin olarak ise "Şu anda verilerde B Planı'na geçmemizi gerektirecek hiçbir şey görmüyoruz. A Planı'na bağlıyız. Ama kesinlikle kabul etmemiz gereken şey, Avrupa'nın bazı bölgelerinde bir enfeksiyon fırtınası olduğu." dedi.

Soğukların artmasıyla böyle bir enfeksiyon fırtınasının kendilerini de etkileyebileceğini söyleyen Johnson, İngiltere için en iyi korumanın herkesin hatırlatıcı dozu yaptırması olduğunu belirtti.

Salgın süresince üç kez karantina uygulayan İngiltere'de kapalı alanlar ve toplu ulaşımda maske takma zorunluluğu temmuz ayında kaldırılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor
Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor
Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

İngiltere'de terör tehdit seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı

Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı

Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor

Hollandalı Royal Dutch Shell merkezini İngiltere'ye taşıyor
İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı

İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor

İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor