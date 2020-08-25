Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 6 bin 596'ya yükseldi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 6 bin 596'ya yükseldi.
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 962 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 211 bin 947'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, salgında 77 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 596 olduğu aktarıldı.
Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 153 bin 761'e ulaştığını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.