Euro
8.75
Dolar
7.41
BIST 100
1,092.16
Altın
1,916.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 25.08.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur

İstanbul

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin "özür dilemesi" ve "nükleer anlaşmaya geri dönmesi" şartıyla ülkesinin Washington yönetimiyle anlaşmaya varabileceğini söyledi.

İran'ın devlet televizyonuna göre, Devlet Haftası münasebetiyle ülkedeki yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran ile anlaşmaya varabileceği açıklamasına cevap verdi.

Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la, İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu yöntemlerin işe yaramadığını gördüler." dedi.

"Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." diyen Ruhani, gelecek ABD hükümetinin İran'la ilgili halihazırdaki siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini ön gördüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB, uzaktan eğitim döneminin yol haritasını açıkladı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek
AstraZeneca Kovid-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı

Benzer haberler

ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları 2006'dan bu yana en yüksek seviyesinde

ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı

Kasırgaya dönüşen Laura tropik fırtınasının ABD kıyılarını vurması bekleniyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
Sudan hükümetinden ABD'ye: İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkimiz yok

Sudan hükümetinden ABD'ye: İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkimiz yok