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Dünya

ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 Kovid-19 vakası görüldü

Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde koronavirüs vakası açıkladı.

Mücahit Oktay   | 25.08.2020
ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 Kovid-19 vakası görüldü

New York

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıkladı.

Alabama eyaletinde faaliyet gösteren üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitede kampüs içi eğitimin başladığı 19 Ağustos'tan bu yana, öğrenci, öğretim görevlisi ve bazı memurlardan oluşan toplam 531 kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, söz konusu rakamın sadece okulun yüz yüze eğitime başladığı ilk hafta içinde görülen vakaları kapsadığının altı çizildi.

Eyaletin en kalabalık eğitim kurumu olan Alabama Üniversitesinin 3 ayrı kampüsünde 38 binden fazla öğrenci bulunuyor.

ABD'de daha önce de kampüs içi eğitime başlayan Kuzey Karolina ve Notre Dame Üniversitelerinde de Kovid-19 vakalarının öğrenciler arasında hızla arttığı görülmüş, iki üniversite de çevrimiçi eğitime geri dönme kararı almak zorunda kalmıştı.

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