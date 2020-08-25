Euro
8.75
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,917.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

'Çin Uygur Türklerini koronavirüsle mücadele bahanesiyle evlerine kapattı' iddiası

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, Kovid-19 ile mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

Sümeyye Dilara Çelik   | 25.08.2020
'Çin Uygur Türklerini koronavirüsle mücadele bahanesiyle evlerine kapattı' iddiası

Ankara

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiliz haber sitesi The Guardian’ın internet üzerinden yapılan paylaşımlara dayandırdığı haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan bazı Müslümanların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kelepçelenerek evlerine kapatıldığı ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacı içmeye zorlandığı ileri sürüldü.

İnternet kullanıcıları tarafından çevrimiçi yayınlanan videolarda, konut sakinlerinin pencerelerden çığlık attığı ve zorla tutulduklarını belirttikleri duyuldu.

Haftalarca evde tutulduklarını ileri süren kullanıcılar, sosyal medya üzerinden şikayetlerini paylaştı.

Ağustos ayı ortasına kadar 531'den fazla vaka olan bölgede, son bir haftadır yeni vaka bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 Kovid-19 vakası görüldü

'Çin Uygur Türklerini koronavirüsle mücadele bahanesiyle evlerine kapattı' iddiası

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştı

Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştı
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor