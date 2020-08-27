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Dünya, Koronavirüs

Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı

Japonya'da, Kovid-19 salgınına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısının 159'a ulaştığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.08.2020
Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı seyahat edilmesinden kaçınılması talep edilen ülke listesine yeni 13 ülke eklendi.

Listeye Asya'dan Butan, Orta ve Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago ile Belize, Afrika'dan Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda, Lesotho ilave edildi.

Öte yandan Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesi dahil toplam 129 ülkeden Japonya'ya giriş yasağı uygulanıyor ve bu ülkelerden yolcu kabul edilmiyor.

Tokyo'da merkezi hükümet, seyahat kısıtlamalarının karşılıklı hafifletilmesi çabaları kapsamında Avustralya ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

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