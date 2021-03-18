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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 125 bin 926'ya yükseldi.

Bilal Acar   | 18.03.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 303 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 882'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 926'ya yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 25 milyon 735 bin 472'ye ulaştı, 1 milyon 879 bin 54 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 7 bin 218 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 968'i yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

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