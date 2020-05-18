Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 81 bini geçti.
Abuja
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 24 saatte 3 binden fazla artarak 81 bin 307'ye yükseldi.
Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 74 kişi artarak 2 bin 704'e ulaştı.
Şimdiye kadar 31 bin 78 kişi de sağlığına kavuştu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 612, Cezayir'de 548, Güney Afrika'da 261, Fas'ta 192, Nijerya'da 176, Kamerun'da 140 ve Sudan'da 97 oldu.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.
Kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.