Euro
8.74
Dolar
7.32
BIST 100
1,550.93
Altın
1,736.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler, maaşlarının artırılması için hükümetle imzalanan anlaşmaların uygulanmasını talep etti.

Yosra Ouanes,Safiye Karabacak   | 18.03.2021
Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta kamu çalışanı mühendisler zam talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'un başkenti Tunus'taki El-Kasaba Meydanı'nda toplanan kamu kurumlarında çalışan yüzlerce mühendis, maaşlarına zam yapılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, 2019-2020 yıllarında hükümetle yapılan zam anlaşmasının uygulanmasını istedi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Yüzlerce kişi Mühendisler Sendikasının çağrısıyla başkent Tunus'taki hükümet meydanında bir araya geldi.

Devletin taahhütlerini yerine getirmesini isteyen göstericiler, "Hükümet bize dikkat et" ve "Mühendisler bu karanlık kalkana kadar öfkeli olacak" sloganları attı.

Ülkenin çeşitli vilayetlerindeki Mühendisler Sendikasının tüm yerel merkezlerinde de aynı taleple gösteriler düzenlendi.

Mühendisler Sendikası Başkanı Kemal Sahnun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetle yapılan anlaşmaların uygulanmamasının, tüm mühendislere açık bir hakaret ve devletin güvenilirliğine yönelik bir darbe olduğunu ifade etti.

Bu durumun da kamuda çalışan mühendislerin haklarını aramak için bir mücadeleye girmesine yol açtığını kaydeden Sahnun, 29 Mart'tan önce bir çözüme ulaşılmaması, çeşitli kamu kurumlarının mühendislerine ücret artışlarında eşit davranılmaması ve önceki anlaşmalara uyulmaması halinde greve gidebileceklerini belirtti.

Tunus hükümeti 2019 ve 2020 yıllarında, kamudaki mühendislerin ücretlerinin artırılması için Mühendisler Sendikası ile iki anlaşma imzalamış ve ikinci anlaşmada artışın bu mart ayı bitmeden uygulamaya konulması öngörülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
İtalya'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Benzer haberler

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

Tunus'ta kamu kurumlarında çalışan mühendisler maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi

UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

Myanmar'daki protestolarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi

Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini 'tarihi' olarak nitelendirdi

Libya Başbakanı Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretini 'tarihi' olarak nitelendirdi
Myanmar'da üst düzey Budist rahipler askeri cuntayı şiddeti sonlandırmaya çağırdı

Myanmar'da üst düzey Budist rahipler askeri cuntayı şiddeti sonlandırmaya çağırdı