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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1200 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 105 bin 571'e yükseldi.

Bilal Acar   | 30.01.2021
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1200 kişi öldü Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 275 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.

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