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Dünya, Koronavirüs

Avustralya Çin'den Kovid-19'un kaynağını araştıracak bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermesini istedi

Avustralya, Çin'e yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştıracak bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermesi çağrısı yaptı.

Nuri Aydın   | 06.01.2021
Avustralya Çin'den Kovid-19'un kaynağını araştıracak bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermesini istedi

Ankara

The Guardian gazetesinin haberine göre, Avustralya Dışişleri akanı Marise Payne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin Çin'e alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Payne, DSÖ bilim ekibinin Çin'e seyahati için gerekli izinlerin gecikmeden verilebilmesini umduğunu söyledi.

Avustralya'nın Kovid-19 kökenleri ve buna verilen yanıtlar konusunda tutarlı şekilde şeffaflık arayışında olduğunu vurgulayan Payne, salgına dair Çin'de elde edilebilecek bulguları dört gözle beklediklerini kaydetti.

Payne, salgının kaynağına yönelik araştırmalarda iş birliğinin önemine dikkati çekerek, uluslararası iş birliği ve ortaklıkların sonraki salgınlarla mücadelede küresel becerileri en üst düzeye çıkaracağına işaret etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 salgınına ilişkin uluslaBrarası bağımsız bir inceleme çağrısında bulunmuştu.

Çin ise Avustralya'nın bağımsız inceleme çağrısına sert tepki göstererek bu durumun bir siyasi manevra olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Çin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yayınlanan, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olabileceği ve salgının tespit edilmesinin ardından örtbas edildiği iddialarını reddetmişti.

Vuhan'da Kovid-19'la ilgili haber yapan Gazeteci Cang Can da 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Kovid-19'un kaynağını araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini bildirmişti.


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