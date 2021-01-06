İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Kudüs
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 495'e çıktı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 164 artışla 458 bin 132'ye yükseldi.
Hastalardan 824'ünün durumunun ağır olduğu, 395 bin 453 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1,5 milyona ulaştı.
Aktif vaka sayısı 60 bine yaklaştı
İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 59 bin 229'a çıktı.
Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.
Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.