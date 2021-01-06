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Dünya

Kovid-19 krizinde Almanya'nın 9 aylık bütçe açığı 157,1 milyar avro oldu

Almanya'da bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte salgınla mücadeleye yönelik yüksek harcamalar kaynaklık etti.

Bahattin Gönültaş   | 06.01.2021
Kovid-19 krizinde Almanya'nın 9 aylık bütçe açığı 157,1 milyar avro oldu

Berlin

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 157,1 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı verilere göre ülkenin kamu gelirleri, 2020'nin ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azalarak 1 trilyon 74,4 milyar avro, giderleri yüzde 11,6 artışla 1 trilyon 231,5 milyar avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı geçen yılın ilk 9 ayında 157,1 milyar avro olarak gerçekleşti. 2018 ve 2019'un aynı dönemlerinde sırasıyla 32,1 milyar avro ve 18,8 milyar avro bütçe fazlası verilmişti. Bütçede en son açık 2016'da 0,1 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadeleye yönelik yüksek harcamalar kaynaklık etti.

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