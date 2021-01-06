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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Hollanda'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 39 yaşındaki hemşire Sanna Elkadiri'ye yapıldı.

Selman Aksünger   | 06.01.2021
Hollanda'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Amsterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplu aşılamanın 8 Ocak'ta başlayacağı açıklanan ülkede, uygulamada geç kalındığı eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı.

Ülkede ilk, Boxtel kentindeki yaşlı bakım merkezinde çalışan hemşire Elkadiri'ye Pfizer/Biontech şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı uygulandı.

Elkadiri, yerel basına açıklamasında, biraz tedirgin olmasına rağmen çok iyi hissettiğini belirterek, "Sonunda aşılama başladı ve yakında normale döneceğiz." dedi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan aşılama hakkında konuşan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, toplu aşılamaya öncelikle yaşlı bakım merkezi çalışanlarından başladıklarını söyledi.

Aşılamaya virüsün ilk görüldüğü yer olan Brabant bölgesinden başladıklarını kaydeden de Jonge, "Virüsü tamamen arkada bırakmak biraz vakit alacak." ifadesini kullandı.

Hollanda'da sağlık personeli ve yaşlı bakımevlerinde çalışanların aşı önceliği bulunuyor.

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