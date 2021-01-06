Euro
9.06
Dolar
7.34
BIST 100
1,501.86
Altın
1,946.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle 81 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunuyor. "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
logo
Dünya

Fransız lastik üreticisi Michelin iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacak

Fransız lastik üreticisi Michelin, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 06.01.2021
Fransız lastik üreticisi Michelin iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacak

Berlin

Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansından Moderna aşısının onaylanması için tavsiye kararı
Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Fransız lastik üreticisi Michelin iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacak

Fransız lastik üreticisi Michelin iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacak

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi

Mali'de sivillerin öldüğü hava saldırısını Fransa'nın düzenlediği iddiası

Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak

Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak
Cezayir'in Fransa'yı teröristlere fidye vermekle suçlaması, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu yükseltti

Cezayir'in Fransa'yı teröristlere fidye vermekle suçlaması, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu yükseltti

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü