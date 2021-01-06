Euro
9.05
Dolar
7.33
BIST 100
1,506.86
Altın
1,957.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Firari eski emniyet müdürleri A.D ve İ.E, FETÖ'nün Ankara'nın Sincan ilçesindeki hücre evinde yakalandı.
logo
Dünya

Hindistan'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvanları itlaf ediliyor

Hindistan'da kuş gribi (H5N8) salgınını önlemek için kümes hayvanları itlaf ediliyor.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 06.01.2021
Hindistan'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvanları itlaf ediliyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın 5 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ve ülke çapında salgın alarmı verilmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlandı.

Madhya Pradeş eyaletinde son 10 günde yüzlerce karganın, Hint balıkçıl kuşu ve güvercinin telef olduğu bildirildi.

Eyaletin bazı bölgelerinde yumurta satışı da yasaklanırken, Kerala eyaletinde 12 bin kadar ördeğin virüs sebebiyle telef olduğu ve 36 binden fazla kuşun da itlaf edileceği açıklandı.

Gucerat ve Rajasthan eyaletlerinde ölü kargalar ile diğer yabani kuşlarda kuş gribi tespit edildi.

Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri, eyalette salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı.

Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Çin: Uzmanların ülkede virüsün kaynağını araştırması için DSÖ ile istişareler yürütülüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşı uygulamasında 'dolandırıcılık' uyarısı: Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin
'Yeniden yakalanır mıyım diye düşünmeden görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz'
Mutasyona uğrayan Kovid-19'dan korunmada bireysel tedbirlere tam uyum şart

Benzer haberler

Hindistan'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvanları itlaf ediliyor

Hindistan'da kuş gribi salgını nedeniyle kümes hayvanları itlaf ediliyor

Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu

Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü
Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı

Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı