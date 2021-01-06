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Koronavirüs

AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, AB Komisyonu'nun Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker   | 06.01.2021
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AB Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, günlük basın toplantısında, üye 13 ülkeden, "Doğu Ortaklık Ülkeleri " olan Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'ya Kovid-19 aşısı konusunda destek verilmesi talep edilen bir mektup aldıklarını açıkladı.

Mektubun AB Komisyonu tarafından değerlendirildiğini belirten Pisonero, "Batı Balkanlar, doğu, güney ve daha ötesindeki yakın komşularımıza nasıl yardım edebileceğimizi araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin aynı zamanda bölge ülkelerine insani yardım da sağlayacağına işaret eden Pisonero, "Bu konular hakkında üye ülkeler arası görüşmeler devam ediyor." dedi.

Mektup hakkında

Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İsveç, AB Komisyonu'na, Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklık ülkelerine Kovid-19 aşısı konusunda destek verilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Mektupta söz konusu ülkelere yardım edilmemesi durumunda AB'nin sınır güvenliğinin de sağlanamayacağına dikkat çekildi

Yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB, opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz Kovid-19 aşısı almak için sözleşme imzalamıştı.

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