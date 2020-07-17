Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 233'e yükseldi.

Bilal Acar   | 17.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hükümetin Kovid-19 verilerini paylaştığı internet sitesindeki verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 233'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 293 bin 239 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı günlük ölü sayılarını yayımlamayı durdurdu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarına ilişkin verilerin yayımlanmasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddiaların olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümlere ait verilerin nasıl kaydedildiğine dair acil bir inceleme çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'de dini özgürlük var

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'u ararken 'oltaya' geldiler

Kovid-19'u ararken 'oltaya' geldiler