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Dünya

Rusya ve BAE dışişleri bakanları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nihyan ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu   | 17.07.2020
Rusya ve BAE dışişleri bakanları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Al Nihyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, Libya ve diğer sıcak bölgelerdeki meselelerin kapsamlı siyasi çözümünün sağlanması ve çatışmaların hızlı şekilde durdurulması yönünde ortak görüş paylaşıldı.

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