Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi.

Hasan Esen   | 30.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı
Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kovid-19, hastanedeki ilk haftada her 10 şeker hastasından birinin ölümüne neden oldu

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı

İstanbul'da iki hastane daha hizmete girecek

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileriyle yeni dönemi değerlendirdi

Kovid-19 salgını Bulgaristan'da etkisini kaybetti

Kovid-19 salgını Bulgaristan'da etkisini kaybetti
Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

Bodrum'un ünlü plajlarında deniz keyfi 'sosyal mesafeli' olacak

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı