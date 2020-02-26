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Dünya

Tahran Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor

Tahran Büyükşehir Belediyesi, ülkede ortaya çıkan koronavirüs vakasına karşı tedbir amacıyla her gece otobüsleri ve metro vagonlarını dezenfekte ediyor.

Muhammet Kurşun   | 26.02.2020
Tahran Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA

Tahran

İran'da şu ana kadar 95 kişiye bulaşan ve 15 kişinin hayatına mal olan koronavirüs vakası, ülkenin yarısına yayıldı. Hükümet ve belediyeler salgını engellemek amacıyla önlemlerini artırıyor. 

AA ekibi, Tahran Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte çalışmalarını yerinde takip etti. Tahran Otobüs Şirketi Genel Müdürü Mahmud Taraffa ve Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yaptıkları çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Tahran'da toplu taşımada kullanılan otobüsleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Taraffa, geçen haftadan bu yana Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda çalışmaları sadece gece yaptıklarını ancak şimdi gün içinde de tekrarladıklarını söyledi.

Kullanılan temizlik ürünlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini aktaran Taraffa, "Vatandaşlarımızın otobüsleri kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Eğer otobüs kullanmak zorunda kalırlarsa da dikkatli olmalarını istiyoruz. Soğuk algınlığı ya da benzeri belirtileri olanlar toplu taşımaya binmemelidir. Binenler için de tüm tedbirleri almak bizim görevimiz." diye konuştu.

Metroda temizlik çalışmaları

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht da normal şartlarda günlük 1 milyon 800 binden fazla yolcunun metro kullandığına işaret ederek, "Metro, kentin temel toplu taşıma aracı. Koronavirüsün yayılmasına yol açmamak için düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Metroları hem gece hem de gün içinde servislerini tamamladıktan sonra sürekli olarak dezenfekte ettiklerini ifade eden Nobaht, "Metro duraklarını ve bilet satış noktalarını da sürekli olarak hijyenik tutmaya dikkat ediyoruz. Metro ve duraklarda salgının yayılmasına neden olabilecek tüm ilanları ve afişleri kaldırdık. Makinist kabinlerini, vagonları, sandalyeleri ve rayları düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bu işlemleri günde birkaç defa tekrarlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Nobaht ayrıca şu ana kadar metroda herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını ve rahatsızlanan birkaç yolcuda virüse rastlanmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

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