Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Paluch'un Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Kudüs
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.