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Dünya, Koronavirüs

Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Paluch'un Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 30.03.2020
Netanyahu'nun danışmanı Kovid-19'a yakalandı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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