Dolar
19.48
Euro
21.49
Altın
2,016.05
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,506.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

İngiltere'de aralarında hemşireler, ambulans çalışanları ve fizyoterapistlerin de bulunduğu sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, hükümetin ücret zammı teklifini kabul etti.

Zuhal Demirci  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

Londra

Sağlık sendikaları ile hükümetin uzlaşıya varmasıyla bir milyondan fazla sağlık personelinin maaşlarına yüzde 5 zam yapılacak.

Anlaşma, doktorlar ve diş hekimleri dışındaki İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelini temsil eden 14 sağlık sendikası ile hükümet arasında yapılan toplantıda imzalandı.

Anlaşma kapsamında sağlık personeline bir defaya mahsus asgari 1655 sterlin ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanı Barclay, sendikaların teklifi kabul etmesinden memnun

Uzlaşı sonrası hükümet yetkilileri, grevleri sona erdirmenin zamanı geldiğini belirtirken, üç sendika ise iş bırakma eylemlerine devam edeceği uyarısında bulundu ancak hemşireleri temsil eden ve teklifi reddeden sendikalardan RCN'nin (Royal College of Nursing), yeni grev eylemi başlatabilmesi için üyeleri arasında yeni bir oylamaya gitmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, yaptığı açıklamada, mart ayında önerilen zammın sendikalar tarafından kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ülkede yüzbinlerce sağlık personeli, artan enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunarak Aralık 2022'den bu yana birçok kez grev kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT dijital platformu, küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak rekabet edecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tabii" paylaşımı
'14 Mayıs 2023 Türkiye siyaseti için yeni bir milat'
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek
Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti

Londra'da binlerce öğretmen maaş artışı talebiyle Başbakanlığa yürüdü

Hollywood senaristleri 15 yıl sonra ilk kez greve gidiyor

G7 ülkeleri, "yapay zekada riske dayalı denetleyici düzenlemenin oluşturulmasında" uzlaştı

G7 ülkeleri, "yapay zekada riske dayalı denetleyici düzenlemenin oluşturulmasında" uzlaştı
İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler taç giyme töreninde yer alacak

İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler taç giyme töreninde yer alacak
İngiltere’deki Türkler oy kullanmak için sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu

İngiltere’deki Türkler oy kullanmak için sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet