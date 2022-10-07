Dolar
18.59
Euro
18.23
Altın
1,712.92
ETH/USDT
1,360.00
BTC/USDT
19,985.00
BIST 100
3,569.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Üsküdar Evlendirme Dairesi Mavi Salon'da kahvaltılı basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İngiltere'de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir

İngiltere'de bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve iş yerlerinde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Nuran Erkul Kaya   | 07.10.2022
İngiltere'de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir

Istanbul

İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid tarafından hazırlanan "Kış Görünümü" başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar ele alındı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası enerji piyasalarında benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan önlemler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceği belirtildi.

Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı. Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu.

Bu önlemlerin alınmaması durumunda, rüzgardan elektrik üretiminin de azalma ihtimali bulunan soğuk kış günlerinde bazı tüketicilere kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanması muhtemel olduğu kaydedildi.

İkinci ve kötü durum senaryosunda, Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Kurum, kesintileri en aza indirgemek için kapsamlı önlemler alındığını fakat kesinti yaşanması durumunda tüketicilere bir gün önceden bilgilendirmede bulunacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacak
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında mütalaa açıklandı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı
Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili paylaşımı

Benzer haberler

İngiltere'de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir

İngiltere'de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir

İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

Uluslararası "Altın Kalite Ödülü" Bitlis balına ilgiyi artırdı

Avrupa ekonomilerinin enerji krizi karnesi

Avrupa ekonomilerinin enerji krizi karnesi
Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi

Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü "negatif"e çevirdi
Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda'da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet