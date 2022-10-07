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Dünya

AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye geçici süreli sivil misyon gönderecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.10.2022
AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

Brüksel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında yaptığı 4'lü görüşmeyle ilgili ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve 1991 tarihli Alma Ata Bildirisi'nin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını teyit ettiği bildirildi.

Sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Brüksel'de ekim ayı sonunda yapılacağı belirtildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırma konusunda uzlaştığı, Azerbaycan'ın da gerektiğinde bu misyonla iş birliği yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, "AB misyonu ekim ayında en fazla iki ay için çalışmalarına başlayacak. Bu misyonun amacı, güven tesis etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkı sunmaktır." denildi.


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