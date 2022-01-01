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Dünya

İngiltere yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi

İngiltere yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girerken, bazı kişilerin uyarılara rağmen kutlamalar için sokağa çıktığı görüldü.

Hasan Esen   | 01.01.2022
İngiltere yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Greater London

Ülkede, yılın son gününde 189 bin 846 vaka ve 203 can kaybı kaydedildi. Başbakan Boris Johnson, yeni yıl mesajında, aşı sayesinde ülkenin hastalığa karşı geçen yıldan kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğunu belirtti. Johnson, kutlamalara katılacaklardan test yaptırmalarını ve ortamları havalandırmalarını istedi.

Ülkede Kovid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi.

Olası bir toplanmayı önlemek için meydanın etrafı, demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik görevlilerinin de önlem aldığı meydana girişlere izin verilmedi. Londra'daki eğlence merkezlerinden Soho'nun pandemi öncesi yıllara oranla daha az kalabalık olduğu görüldü.

Bununla beraber daha önce iptal edilen havai fişek gösterilerinin yeniden yapılmasına karar verildi. Çok sayıda kişi Thames Nehri'ni etrafında toplanarak hava fişek gösterisini izledi. Polis, Londra'nın değişik bölgelerinde sıkı güvenlik aldı.

Ayrıca restorasyonda olan Big Ben kulesindeki çanlar, yeni yıla girilmesiyle uzun bir süre sonra ilk kez çaldı.

Johnson, yeni yıl öncesinde İngiltere'de yeni kısıtlama kararı almasa da İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da barlar ve restoranlar kapatıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da karara karşı gösteri düzenlendi.

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