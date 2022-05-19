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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı: Türkiye'nin endişelerini dinlememiz çok önemli ve dinleyeceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin olarak, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız." dedi.

Hasan Esen   | 19.05.2022
İngiltere Savunma Bakanı: Türkiye'nin endişelerini dinlememiz çok önemli ve dinleyeceğiz

Londra

Wallace, Avam Kamarası'nda yapılan NATO ve uluslararası güvenlik konulu oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazı konusunda İngiltere'nin ne yaptığı sorulan Wallace, "Türkiye NATO'nun inanılmaz derecede önemli bir üyesi ve gerçekten de güçlü bir katkı sağlıyor." dedi.

NATO'nun sınırlarının Norveç'teki Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e ve Türkiye'ye kadar çok geniş bir sınırı kapsadığının her zaman hatırlanması gerektiğini kaydeden Wallace, Türkiye'nin NATO'nun en eski üyelerinden biri olduğunu vurguladı.

30 üye ülkenin bir araya gelip Finlandiya ve İsveç'i kabul etmesi için Ankara'nın endişelerinin ele alınmasının önemine işaret eden İngiltere Savunma Bakanı, şunları söyledi:

"Savunma Bakanı (Hulusi Akar) ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın PKK terör örgütüyle ilgili endişeleri ve üyelerin bununla başa çıkmak için yeterince çaba gösterip göstermediği konusundaki sözlerini dinledim. Bunu aşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sonunda oraya ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi de mutlaka dinliyor olacağız."

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