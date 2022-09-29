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Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu bildirildi.

Zuhal Demirci   | 29.09.2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı

Londra

İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.


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