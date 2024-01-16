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Dünya

İngiltere Kralı Charles'ın kamu kurumlarına asılacak portresi tanıtıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kara ve hava ordularındaki mareşale denk büyükamiral üniformalı portresi, kamu kurumlarına asılacak.

Behlül Çetinkaya  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
İngiltere Kralı Charles'ın kamu kurumlarına asılacak portresi tanıtıldı

Londra

İngiltere Kabine Ofisi, Kral 3. Charles'ın kamu kurumlarına asılacak yeni portresini tanıttı.

Yeni portreye ilişkin yapılan açıklamada, kral ve kraliçelerin ülke için sembolik önem taşıdığı belirtilirken Kral 3. Charles portresinin, başvuru yapan tüm kamu kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderileceği kaydedildi.

Kral Charles'ın büyükamiral üniformalı yeni portresinin, taç giyme töreni fotoğrafları ile Galler Prensi William ile eşi Prenses Kate'in düğün fotoğraflarını çeken kraliyet fotoğrafçısı Hugo Burnand tarafından çekildiği de belirtildi.

İskoçya'daki Edinburgh Kalesi Valisi ve kraliyet muhabiri Alastair Bruce'un paylaştığı bilgilere göre Windsor Kalesinin büyük koridorunda çekilen fotoğrafta Kral'ın boynunda ve göğsünde yalnızca hükümdara, kraliyet ailesi üyelerine ve üst düzey devlet yetkililerine verilen şövalyelik nişanları olan dizbağı nişanı, Bath nişanı, Merit nişanı, Sash nişanı ve Kraliyet Victoria nişanı bulunuyor.

Bruce, Kralın dedesi 6. George'un da kamu kurumlarında yer alan portresinde aynı üniformayı giydiği bilgisini paylaştı.

İngiltere hükümeti, Kraliçe Elizabeth'in portreleri yerine Kral 3. Charles'ın kamu kurumlarına asılacak portrelerinin ülkeye 8 milyon sterlinlik bir maliyet getireceğini açıklamıştı.

Eski hükümdar Kraliçe Elizabeth'in kamu kurumlarında tek bir resmi fotoğrafı yerine çeşitli dönemlerde çekilmiş farklı portreleri bulunuyordu.

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