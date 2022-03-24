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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'nin Ukrayna'ya en önemli katkılardan biri TB2'lerdir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir." dedi.

Zuhal Demirci   | 24.03.2022
İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'nin Ukrayna'ya en önemli katkılardan biri TB2'lerdir

İngiltere

Boris Johnson, NATO ve G7 toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımını artırma noktasında benzer düşünen müttefiklerle çalışacağını söyleyen Johnson, "Bugün İngiltere'nin (Ukrayna’ya) 6000 füze daha göndereceğini ve bugüne kadar sağladığımız öldürücü (silah) yardımını iki katından fazlasına çıkarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 25 milyon sterlinlik fon sağlayacağımızı duyurdum." ifadesini kullandı.

Johnson, ayrıca hem Polonya hem de Estonya'daki İngiliz birliklerin artırılmasının yanı sıra birliklerin Bulgaristan'a yeni konuşlanma yapılacağı bilgisini paylaştı.

"Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmeyecek"

Johnson, uzun vadede özgür ve demokratik bir Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in alabileceği mesaj şudur: Ukrayna yalnız değildir. Kiev, Mariupol, Lviv ve Donetsk halkının yanındayız." dedi.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmeyeceği yönündeki değerlendirmesini de yineleyen Johnson, NATO içerisinde yer alan hiçbir ülkenin bunu yapmayacağını belirtti.

"Rus karşıtı değilim"

İngiltere Başbakanı Johnson, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un, "Johnson’a gelince, onu Rus karşıtı olma yarışının en aktif katılımcısı olarak görüyoruz. Bu bir dış politika çıkmazına yol açacaktır." ifadeleri sorulduğunda, kendisinin Rus karşıtı olmadığını söyledi.

Rus halkına sempati duyduğunu ancak Putin'e sempati duymadığını dile getiren Johnson, "Putin'in yaptığının tamamen felaket olduğu, Ukrayna'yı işgalinin insanlık dışı ve barbarca olduğu ve bu işgalin 80 yıldır Avrupa kıtasında görmediğimiz türden bir davranışa dönüştüğü konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

Johnson, Ukrayna'da nükleer tehdidin ne kadar somut olduğuyla ilgili bir soru üzerine, nükleer silahların kullanımına ilişkin tartışmaların gerçekte olup bitenlerden "dikkati dağıtmak" olduğunu ve bunun "masum insanlara geleneksel yöntemlerle vahşi bir saldırı" olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri Bayraktarlar"

Johnson, basın toplantısı sona erdikten sonra geri dönerek, bir basın mensubunun daha sorusunu cevaplamak istediğini ve bu kişinin kendisini gazetecilik yaptığı yıllarından hatırladığını söyledi.

İngiliz Başbakan Johnson, basın mensubunun, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştünüz. Türkiye ve İngiltere, Ukrayna'nın yakın dostları. Bize Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayabileceğinizi söylediniz ama hava savunmasından bahsetmediniz. Silahlar nelerdir? Ukrayna için ne gerekli?" soruları üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir. İngiltere’nin sağladığı şey ise eminim siz de görmüşsünüzdür, hava savunmamız ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Bence bu tamamen mantıklı ama gerçekten söylediklerimin ötesine geçmem gerektiğini düşünmüyorum."

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