Dolar
14.37
Euro
16.06
Altın
1,970.91
ETH/USDT
2,361.20
BTC/USDT
35,112.00
BIST 100
1,841.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Odessa'dan yayındayız Kiev'den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere Başbakanı Johnson, NATO liderlerini 'acil' toplantıya çağırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından tüm NATO liderlerini acil toplantıya çağırdı.

Zuhal Demirci   | 24.02.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, NATO liderlerini 'acil' toplantıya çağırdı

İngiltere

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu, kıtamız için bir felakettir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bu sabah ulusa hitap edeceğim. G7 liderleriyle de görüşeceğim ve tüm NATO liderlerini mümkün olan en kısa sürede acil toplantıya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, TSİ ile 20.00'de de parlamentoda konuşma yapması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı

İran: Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı, siyasi çözüme odaklanılmalı

Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı

Almanya’nın Rusya ile ticareti yüzde 34 arttı
Donbas’taki ayrılıkçıların hedeflediği 'sınırlar' Rusya'nın müdahale alanına dair ipucu verebilir

Donbas’taki ayrılıkçıların hedeflediği 'sınırlar' Rusya'nın müdahale alanına dair ipucu verebilir
Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı

Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası olağanüstü hal ilan etme kararı aldı