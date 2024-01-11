Dolar
29.99
Euro
32.88
Altın
2,031.69
ETH/USDT
2,641.00
BTC/USDT
47,071.00
BIST 100
7,923.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çatışmaların durdurulmasının Rusya’ya fayda sağlayacağını belirterek, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olmayacak." dedi.

Ramin Abdullayev  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Tallinn

Zelenskiy, Estonya’ya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.

Başkent Tallinn’de görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya ile savaş ve NATO ile işbirliği konularına değindi.

Zelenskiy, çatışmaların durdurulması senaryosunun Rusya’ya fayda sağlayacağını belirterek, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olamayacak çünkü böyle bir karar Rusya Federasyonu'na fayda sağlar ve gelecekte Ukrayna'ya karşı savaşın sürmesine neden olur. Bu adım, savaşı bitirmez, Rusya ile siyasi diyaloğa da götürmez." diye konuştu.

NATO ile ilişkiler konusuna da değinen Zelenskiy, "Washington'daki zirvede NATO'ya daveti hak ediyoruz. Kiev bu adıma hazır. Rusya tehdidini önleyecek en iyi güvenlik garantisi bu olur." ifadesini kullandı.

Estonya'dan 2027'ye kadar Ukrayna’ya 1,2 milyar avro yardım sözü

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise NATO’ya katılım sürecinin uzun zaman aldığını hatırlattı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Karis, "Demokratik tüm ülkeler için kendini savunmanın tek yolu NATO’ya katılımdır." dedi.

Karis, Estonya olarak 2027'ye kadar Ukrayna’ya 1,2 milyar avro yardım sağlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katıldı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
NATO, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatından memnun

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş alanında duraklama olmayacak

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

ABD, nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
Rusya: Ukrayna, Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet