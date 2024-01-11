Dolar
30.00
Euro
32.87
Altın
2,031.80
ETH/USDT
2,641.00
BTC/USDT
47,014.00
BIST 100
7,933.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Filistin Raportörü Albanese Güney Afrika'yı övdü, Batılı ülkeleri eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'yı överek Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştirdi.

Melike Pala  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
BM Filistin Raportörü Albanese Güney Afrika'yı övdü, Batılı ülkeleri eleştirdi

Ankara

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'yı överek Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştirdi.

Filistin Özel Raportörü Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İsrail'in ICJ'de soykırım suçuyla yargılanmaya başlandığı davanın "tarihe geçeceğini" vurguladı.

Mahkeme salonundan bir fotoğraf paylaşan Albanese, "Afrikalı kadın ve erkeklerin insanlığı ve uluslararası hukuk sistemini kurtarmak için, çok sayıda Batılı ülke tarafından desteklenen ve mümkün kılınan acımasız saldırılara karşı verdiği mücadeleyi izlemek, içinde bulunduğumuz dönemi tanımlayacak görüntülerden biri olarak kalacak. Ne olursa olsun bu olay tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.

- Güney Afrika'nın İsrail’e karşı ICJ'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fidan, Diplomasi Akademisi 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katıldı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
NATO, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatından memnun

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu üyelerinden Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçladığı davaya destek

Avrupa Parlamentosu üyelerinden Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçladığı davaya destek

Oxfam: Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer büyük çatışmalardan daha yüksek

BM Filistin Raportörü Albanese Güney Afrika'yı övdü, Batılı ülkeleri eleştirdi

Sinema Atölyesi’nin “Soykırıma Tanık Olmak” başlıklı ilk oturumu Aatölye’de gerçekleşti

Sinema Atölyesi’nin “Soykırıma Tanık Olmak” başlıklı ilk oturumu Aatölye’de gerçekleşti
Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay

Filistin: İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanması tarihi bir olay
AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu

AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet