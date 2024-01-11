Dolar
30.00
Euro
32.93
Altın
2,034.15
ETH/USDT
2,663.40
BTC/USDT
46,841.00
BIST 100
7,911.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
logo
Dünya

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkesinin Rusya ile sınırının kapatılması kararının 1 ay daha uzatılacağını açıkladı.

Melike Pala  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

Ankara

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye açıklamalarda bulunan Orpo, sınırın kapalı kalması için "yeterli" bilgiye sahip olunduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilere göre Rusya'da değişen bir şey yok. Tehdit riskinin de değişmediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğrulayan Orpo, ülkenin güvenliğini sağlamak için daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyona devam edeceğine ilişkin "açık işaretler ve tehdit" olduğu sürece sınırın açılmayacağını bildiren Orpo, sınırla ilgili verilecek hükümet kararı hakkında değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Hükümetin gelecek günlerde doğu sınırı hakkında yeni bir karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurmuştu.

Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık 2023'ten itibaren yeniden açacağını bildirmişti.

Sınır noktaları 15 Aralık'ta kısa süreliğine açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, aynı gün yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı
MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı İstanbul'da imzalandı
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Benzer haberler

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

ABD, nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
Bilal Erdoğan, Rusya'da bazı üniversitelerde görüşmeler yaptı

Bilal Erdoğan, Rusya'da bazı üniversitelerde görüşmeler yaptı
Rusya: Ukrayna, İHA ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, İHA ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet