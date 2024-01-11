Dolar
30.00
Euro
33.06
Altın
2,033.89
ETH/USDT
2,654.70
BTC/USDT
47,026.00
BIST 100
7,908.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
logo
Ekonomi

ABD, nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

Emre Gürkan Abay  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
ABD, nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

Moskova

 ABD, nisan 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa kasım 2023'te petrol ithal etti.

ABD dış ticaret verilerine göre, ülke kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü aldı.

İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış, nisan 2022 itibarıyla da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmuştu.

G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Özhaseki yapımı süren afet konutlarına ilişkin video paylaştı
MSB: 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı İstanbul'da imzalandı
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Benzer haberler

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

ABD, nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

ABD'de başkan aday adayı DeSantis'ten Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması görüşüne destek

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü

NATO'dan Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdü
Suriyeli Muhammed, anahtarlarını sakladığı evini PKK/YPG'den kurtaracağı günü bekliyor

Suriyeli Muhammed, anahtarlarını sakladığı evini PKK/YPG'den kurtaracağı günü bekliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet