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Ekonomi

Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin yeni yıla çok az iyimserlikle baktığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Alman otomotiv sektörü 2024'e temkinli yaklaşıyor

Berlin

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, kasım 2023’de 15,4 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, aralık 2023’de 5,9 puan azalarak 9,5 puana geriledi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 1,3 puandan eksi 10 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, Alman otomotiv endüstrisi için Ifo İş Ortamı Endeksi’nin aralık 2023'te neredeyse hiç değişmeyerek düşük bir seviyede kaldığı vurgulandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, endeksin neredeyse aynı kalmasına karşın sektördeki şirketlerin 2024 yılı için kasım ayına kıyasla genel olarak biraz daha iyimser olduklarını kaydetti. Wölfl, "Bunun yanında, Alman otomotiv şirketleri geçen yılı tatmin edici bir üretim seviyesiyle kapattı. Bu durum yılın resmi rakamlarıyla da teyit ediliyor." ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla’nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu arada, Ifo’nun açıklamasında, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi KBA) verilerine göre, 2023’de Almanya'da trafiğe kaydedilen araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 2,8 milyona ulaştığı belirtildi.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre de ülkenin otomobil üretimi geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 18 artarak 4,1 milyona yükseldi. Bunların 3,1 milyonu yurt dışına gönderildi.


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