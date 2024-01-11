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Ekonomi

Atrax-Aquafun fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, bu yıl 3 holün 5 hole çıkarılmasıyla daha geniş bir alanda gerçekleştiriliyor

Gökhan Yıldız  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Atrax-Aquafun fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Endüstrisi Fuarı (Atrax-Aquafun) kapılarını ziyaretçilere açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, bu yıl 3 holün 5 hole çıkarılmasıyla daha geniş bir alanda gerçekleştirilirken, konular da tematik olarak ayrılarak katılımcıların ilgi alanlarına göre daha özelleştirilmiş bir deneyim yaşayabilmelerine zemin hazırlayacak.

Fuar, 13 Ocak'a kadar sürecek.

Kentsel yaşam ve mutluluk vizyonu ile parklar, oyun alanları, eğlence merkezleri, dinlenme alanları, aktivite ve spor alanları gibi kentin rekreasyon ihtiyaçlarına yönelik tesislerin yapımı ve bakımı konusunda tüm ürün, hizmet ve projeleri bir arada sunan Atrax, ziyaretçilere proje, tasarım, ürün, hizmet ve yatırım süreçlerinde rehberlik ediyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, Aquafun fuarının 3'üncü yılında Türkiye Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği (UHE) ile yapılan iş birliğinin fuarın iddiasını ve büyüme grafiğini daha da ileriye götüreceğini söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Tureks Uluslararası Fuarcılık olarak fuarımızın uluslararası bilinirliği için yıl boyu aralıksız süren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunu da her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı ve ilgisi ile aldığımızı görüyoruz. Tüm dünyada bilinen ATRAX Fuarı’nın 11. yılındayız. Üçüncü yılına hazırladığımız Aquafun, uluslararası arenada artık tanınıyor, uluslararası katılımcılarımız var. Aynı zamanda dünyanın her yanından çok sayıda ziyaretçi talepleri alıyoruz. Fuarın ziyaretçi yoğunluğunun, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinden olacağını bekliyoruz."

Aslan, tüm konuların tematik olarak ayrıldığı belirtilerek, fuarın 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarda zengin ürün çeşitliliği sunacağını söyledi.

Hall 7'de oyun alanları, otomat makineleri ve kapalı alan eğlenceleri sergileneceğini belirten Aslan, "Hall 6 ve 5'te parklar, kamusal alanlar, oyun ekipmanları, spor tesisleri, açık hava fitness konseptleri ve açık alan tesis güvenliği için tel çit sistemleri yer alacak." dedi.

Aslan, şöyle konuştu:

"Salon 4 tamamen havuz, spa, wellness gibi su eğlencelerine ayrılmışken, Salon 8'de bahçeli yaşam, yeşil alanlar, bahçe konfor ürünleri, tiny house gibi keyif ürünleri sergilenecek. Tüm konular, tematik olarak ayrılmış salonlarda ortak bir vitrinde bir araya getirilecek ve bu sayede katılımcı firmalar yerel yönetimler, planlamacılar, yatırımcılar, mimarlar, okullar ve sektör firmalarını içeren hedef kitlelerine tek bir yerden ulaşabilecek. Küçülen evler büyüyen bahçeler trendi de fuarın ilgi çekici konularından biri. Artan nüfus ve yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle evler küçülmekte, ancak bahçelere olan talep artmakta. Bu doğrultuda, fuarda bahçe tasarımı ve bahçe aktiviteleri gibi konulara da yer verilecek."


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