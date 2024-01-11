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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu

Ali Cura  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Rusya: Ukrayna, Rostov, Tula ve Kaluga'ya saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik "terör saldırısı" girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.


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