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Dünya

IMF Başkanı Georgieva: Küresel görünüme yönelik belirsizlik son derece yüksek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin son derece yüksek olduğunu, enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde görünümün daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 16.07.2022
IMF Başkanı Georgieva: Küresel görünüme yönelik belirsizlik son derece yüksek

Washington DC

Georgieva, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomik görünümün parlak olmadığını belirten Georgieva, "Görünüm önemli ölçüde karardı ve belirsizlik son derece yüksek. IMF'nin daha önce uyardığı aşağı yönlü riskler artık gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Georgieva, Ukrayna'daki savaşın yoğunlaştığını, emtia ve gıda fiyatları üzerinde ek baskılar oluşturduğunu aktardı.

Küresel finansal koşulların tahmin edilenden daha fazla sıkılaştığına işaret eden Georgieva, küresel tedarik zincirlerinde devam eden salgın kaynaklı aksaklıkların ve yenilenen darboğazların ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Georgieva, aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ve derinleşebileceğini belirterek enflasyonun daha kalıcı hale gelmesi halinde potansiyel olarak büyümeyi etkileyebilecek, özellikle yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şiddetlendirebilecek daha güçlü politika müdahalelerini gerektireceğini ifade etti.

Ülkelerin enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, enflasyonu düşürememenin toparlanmayı riske atabileceğini ve savunmasız insanlar için yaşam standartlarına daha fazla zarar verebileceğini belirtti.

Georgieva, maliye politikasının merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabalarını engellememesi, yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Küresel iş birliğinde yeni bir ivmenin önemini vurgulayan Georgieva, özellikle gıda güvensizliği ve yüksek borç risklerini ele almak için G20 liderliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

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