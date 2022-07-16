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Dünya

ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili stratejik ilişkileri ele aldı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 16.07.2022
ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri görüştü

İstanbul

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD Başkanı ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında stratejik ilişkileri geliştirme yolları, çeşitli alanlarda iş birliği ve kalkınma fırsatları ele alındı.

Ayrıca görüşmede ABD ve BAE'yi ilgilendiren, ortak koordinasyon gerektiren bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

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